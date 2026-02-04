ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات، بعد أن استأنفت موسكو هجماتها على كييف عقب توقف دام أسبوعًا بسبب برودة الطقس.

وقال ترامب، ردًا على سؤال من مراسل وكالة “فرانس برس” في المكتب البيضاوي حول استئناف الضربات: "أريده أن ينهي الحرب".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تمديد بوتين فترة التوقف، أجاب: "أود ذلك".

لكن ترامب قال إن بوتين "أوفى بوعده" بما وصفه بتوقف الضربات من الأحد إلى الأحد، مضيفًا: "إنه أمرٌ كبير، كما تعلمون، أسبوع واحد، سنقبل أي شيء، لأن الجو بارد جدًا هناك".

