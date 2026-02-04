بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء استقراراً في مختلف البنوك المصرية العاملة، وذلك بعد التراجع الطفيف الذي شهدته يوم أمس الثلاثاء.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاء السعر الرسمي للدولار اليوم في البنك المركزي المصري 46.94 جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع.

وإليكم أسعار الدولار في البنوك المختلفة مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء:

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

سعر الدولار في بنك مصر 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في مختلف البنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.96 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع



وبالنسبة لأعلى سعر للدولار اليوم:

فقد قدم بنك القاهرة أعلى سعر لصرف الدولار وهو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.



فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، في بنك الامارات دبي.