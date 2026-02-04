قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي

مباراة الهلال والأهلي
مباراة الهلال والأهلي

فرضت الجولة العشرون من دوري روشن السعودي للمحترفين إيقاعًا هادئًا على مستوى الأهداف لتتحول إلى واحدة من أكثر الجولات تحفظًا في تاريخ البطولة بعدما عجزت الفرق عن كسر الشباك سوى في 9 مناسبات فقط من بينها هدفان من علامة الجزاء. هذا المعدل المتواضع جعل الجولة تسجل ثاني أقل حصيلة تهديفية منذ انطلاق دوري المحترفين في مؤشر واضح على سيطرة الحذر التكتيكي على أغلب المواجهات.

ورغم قلة الأهداف لم تخلِ الجولة من الإثارة والانفعالات حيث شهدت ثلاث حالات طرد كان أبطالها توزي كارفالهو لاعب الرياض ونايف عسيري لاعب الأخدود إلى جانب علي مجرشي لاعب الأهلي في مباريات اتسمت بالخشونة والصراع البدني.

كلاسيكو بدون أهداف 

الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والأهلي جاء معبرا عن الحالة العامة للجولة بعدما انتهى بالتعادل السلبي في مباراة غابت عنها الفاعلية الهجومية وحضرت الحسابات الدفاعية. هذا التعادل رفع عدد مواجهات الفريقين التي انتهت دون فائز في دوري المحترفين إلى 13 مواجهة ليصبح الأهلي الخصم الأكثر تعادلًا مع الهلال تاريخيًا.

وفي الوقت نفسه واصل الإيطالي سيموني إنزاجي تثبيت أقدامه مع الهلال محافظًا على سجله الخالي من الهزائم منذ توليه المهمة الفنية.

رقما سلبيا للأهلي

وسجل الأهلي رقمًا إحصائيًا لافتا وسلبيا في آنٍ واحد بعدما أنهى اللقاء دون تسديدة واحدة مباشرة على مرمى الهلال وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك منذ توفر البيانات الإحصائية بداية من موسم 2011-2012 في واقعة تعكس الأزمة الهجومية التي عانى منها الفريق خلال اللقاء.

جواو فيلكس الأفضل 

وعلى مستوى الأداء الفردي واصل البرتغالي جواو فيليكس تقديم عروض قوية بقميص النصر ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الموسم بعدما أصبح اللاعب الأكثر إسهامًا في أهداف فريقه حتى الآن بإجمالي 20 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة وهو رقم يعيد للأذهان أفضل فتراته مع بنفيكا قبل سنوات.

وفي حراسة المرمى واصل البرازيلي مارسيلو جروهي كتابة فصول جديدة من التألق بعدما انفرد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك عبر تاريخ دوري المحترفين برصيد 57 مباراة متجاوزًا مصطفى ملائكة ومقتربًا من رقمي وليد عبد الله وعبد الله المعيوف.

الفتح يتراجع

في المقابل دخل فريق الفتح مرحلة من التراجع الواضح بعد فشله في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في سلسلة سلبية جاءت عقب فترة شهدت نتائج إيجابية متتالية ما يضع علامات استفهام حول تراجع المستوى الفني للفريق.

الاتحاد يصل للهدف 900 

وشهدت الجولة أيضًا إنجازا تاريخيًا لنادي الاتحاد الذي نجح في الوصول إلى الهدف رقم 900 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين خلال مواجهته أمام النجمة عبر لاعبه محمدو دومبيا الذي افتتح سجله التهديفي هذا الموسم ليواصل “العميد” تفوقه المعتاد أمام الفرق الصاعدة.

كما عاد اسم عمر السومة ليتصدر المشهد بعدما عزز المهاجم السوري صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بوصوله إلى الهدف رقم 158 وهذه المرة بقميص الحزم ليؤكد أن بصمته التهديفية لا تزال حاضرة رغم تغير القمصان.

جماهيريًا تصدرت مواجهة الهلال والأهلي قائمة أعلى مباريات الجولة من حيث الحضور بأكثر من 23 ألف مشجع في تأكيد جديد على الزخم الجماهيري الذي تحظى به مباريات القمة حتى في الجولات التي يغيب عنها وهج الأهداف.

دوري روشن السعودي الهلال الهلال والأهلي الأهلي سيموني إنزاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

بخبرات ألمانية.. تحويل التعاونيات الزراعية إلى كيانات اقتصادية ناجحة

وزير الصحة ا

وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات

قداس عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل

السفير البابوي بمصر يترأس قداس عيد تقدمة الرب في القاهرة

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد