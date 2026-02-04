تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي

فرضت الجولة العشرون من دوري روشن السعودي للمحترفين إيقاعًا هادئًا على مستوى الأهداف لتتحول إلى واحدة من أكثر الجولات تحفظًا في تاريخ البطولة بعدما عجزت الفرق عن كسر الشباك سوى في 9 مناسبات فقط من بينها هدفان من علامة الجزاء. هذا المعدل المتواضع جعل الجولة تسجل ثاني أقل حصيلة تهديفية منذ انطلاق دوري المحترفين في مؤشر واضح على سيطرة الحذر التكتيكي على أغلب المواجهات.

ورغم قلة الأهداف لم تخلِ الجولة من الإثارة والانفعالات حيث شهدت ثلاث حالات طرد كان أبطالها توزي كارفالهو لاعب الرياض ونايف عسيري لاعب الأخدود إلى جانب علي مجرشي لاعب الأهلي في مباريات اتسمت بالخشونة والصراع البدني.

كلاسيكو بدون أهداف

الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والأهلي جاء معبرا عن الحالة العامة للجولة بعدما انتهى بالتعادل السلبي في مباراة غابت عنها الفاعلية الهجومية وحضرت الحسابات الدفاعية. هذا التعادل رفع عدد مواجهات الفريقين التي انتهت دون فائز في دوري المحترفين إلى 13 مواجهة ليصبح الأهلي الخصم الأكثر تعادلًا مع الهلال تاريخيًا.

وفي الوقت نفسه واصل الإيطالي سيموني إنزاجي تثبيت أقدامه مع الهلال محافظًا على سجله الخالي من الهزائم منذ توليه المهمة الفنية.

رقما سلبيا للأهلي

وسجل الأهلي رقمًا إحصائيًا لافتا وسلبيا في آنٍ واحد بعدما أنهى اللقاء دون تسديدة واحدة مباشرة على مرمى الهلال وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك منذ توفر البيانات الإحصائية بداية من موسم 2011-2012 في واقعة تعكس الأزمة الهجومية التي عانى منها الفريق خلال اللقاء.

جواو فيلكس الأفضل

وعلى مستوى الأداء الفردي واصل البرتغالي جواو فيليكس تقديم عروض قوية بقميص النصر ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الموسم بعدما أصبح اللاعب الأكثر إسهامًا في أهداف فريقه حتى الآن بإجمالي 20 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة وهو رقم يعيد للأذهان أفضل فتراته مع بنفيكا قبل سنوات.

وفي حراسة المرمى واصل البرازيلي مارسيلو جروهي كتابة فصول جديدة من التألق بعدما انفرد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك عبر تاريخ دوري المحترفين برصيد 57 مباراة متجاوزًا مصطفى ملائكة ومقتربًا من رقمي وليد عبد الله وعبد الله المعيوف.

الفتح يتراجع

في المقابل دخل فريق الفتح مرحلة من التراجع الواضح بعد فشله في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في سلسلة سلبية جاءت عقب فترة شهدت نتائج إيجابية متتالية ما يضع علامات استفهام حول تراجع المستوى الفني للفريق.

الاتحاد يصل للهدف 900

وشهدت الجولة أيضًا إنجازا تاريخيًا لنادي الاتحاد الذي نجح في الوصول إلى الهدف رقم 900 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين خلال مواجهته أمام النجمة عبر لاعبه محمدو دومبيا الذي افتتح سجله التهديفي هذا الموسم ليواصل “العميد” تفوقه المعتاد أمام الفرق الصاعدة.

كما عاد اسم عمر السومة ليتصدر المشهد بعدما عزز المهاجم السوري صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بوصوله إلى الهدف رقم 158 وهذه المرة بقميص الحزم ليؤكد أن بصمته التهديفية لا تزال حاضرة رغم تغير القمصان.

جماهيريًا تصدرت مواجهة الهلال والأهلي قائمة أعلى مباريات الجولة من حيث الحضور بأكثر من 23 ألف مشجع في تأكيد جديد على الزخم الجماهيري الذي تحظى به مباريات القمة حتى في الجولات التي يغيب عنها وهج الأهداف.