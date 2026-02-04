بخبرات ألمانية.. تحويل التعاونيات الزراعية إلى كيانات اقتصادية ناجحة

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً في برلين، على هامش مشاركته في فعاليات معرض "فروت لوجيستيكا" الدولي، لبحث سبل تطوير منظومة التعاونيات الزراعية في مصر وتحويلها إلى نماذج اقتصادية منتجة، وذلك بحضور السفير المصري في برلين، وأعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وممثلي شركات القطاع الخاص المصري.

واستعرض اللقاء تجارب ناجحة لتعاونيات زراعية ألمانية أُسست منذ عام 1956، تعتمد في قوتها على الملكية الكاملة للمزارعين بما في ذلك شبكات الري، حيث تدار من خلال مجالس تنفيذية وإشرافية منتخبة تضمن الشفافية والمساءلة، مع الاعتماد على "إدارة الجودة" كشرط أساسي للتسويق والاعتماد الدولي.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية خلق شراكة استراتيجية بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء كيانات تعاونية مستقلة مالياً وإدارياً، فضلا عن تطبيق معايير صارمة للمحاصيل تضمن للمزارع الوصول إلى الأسواق الدولية، كذلك تحويل دور الجمعية من مجرد موزع للأسمدة إلى مركز استشاري يقدم الدعم الفني والتقني للمزارعين.

وقال فاروق إن تطوير التعاونيات الزراعية في مصر، يستهدف تعزيز الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة، فضلا عن تطوير الإطار القانوني لتقليل البيروقراطية وزيادة المرونة الإدارية، إضافة إلى رفع القدرة على الابتكار ودمج التعاونيات في سلاسل القيمة المضافة.

وأوضح أن تطوير التعاونيات سيساهم بشكل مباشر، أيضا في استعادة ثقة الفلاح، وتقليل الهدر في المحاصيل، وتوفير مظلة تمويلية وفنية للمشروعات الصغيرة، مع التأكيد على أهمية التزام المزارع بتوريد محصوله للجمعية والالتزام بمعايير الجودة العالمية.