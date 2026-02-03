الزراعة : مش هنسيب أي سلعة غير صالحة للاستهلاك في السوق المصري

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بتكثيف حملات التفتيش لضمان تواجد السلع الصالحة للاستخدام فقط في الأسواق.



وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نسعى لافتتاح المزيد من الأسواق والمنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".



وتابع خالد جاد :" مش هنسيب أي سلعة غير صالحة للاستهلاك في السوق المصري وسوف تتضاعف أعداد الحملات التي تمر على الأسواق لضمان عدم تواجد لحوم او سلع غير مطابقة للمواصفات ".

و​أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصيلة حملات التفتيش الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر يناير الماضي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط نحو 209 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطابقة للمواصفات، مع تحرير 1003 محاضر قانونية للمخالفين.

​وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء، لافتا الى أن تلك الضبطيات جاءت بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية بمختلف المحافظات، كما أكد استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين.