زراعة أعمدة الإنارة داخل سوق ميت علوان المطوَّرة بكفر الشيخ | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ أعمال زراعة أعمدة الإنارة داخل سوق ميت علوان المطوَّرة، وذلك في إطار استكمال تجهيزات السوق تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين إليه، وتنظيم حركة البيع والشراء بصورة حضارية وآمنة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال زراعة أعمدة الإنارة بالمواقع المحددة داخل السوق، بما يحقق الإضاءة الكافية ورفع مستوى الأمان، وتوفير بيئة مناسبة للتجار والمواطنين، بما يسهم في القضاء على العشوائية داخل الشوارع المحيطة.

جاء ذلك بحضور ومتابعة د.إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمشاركة نسيم الصاوي.

يأتي تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سرعة الانتهاء ودخول السوق الخدمة في أقرب وقت، ضمن جهود الدولة لنقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المطورة وتوفير أماكن آدمية ومنظمة لهم.