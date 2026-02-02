محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان .. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمسجد النصر «الملك»، بمدينة كفر الشيخ عقب صلاة المغرب مباشرة، مقدماً التهنئة لأبناء وأجهزة محافظة كفرالشيخ بهذه الذكرى العطرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة قرآنية، لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عصام حمدي رمضان، ثم كلمة المناسبة للشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، وكانت حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، التى تعد حدثا تاريخيا فى الإسلام، فقد استجاب الله عز وجل لرغبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقا وحنينا بها، فهى أحب بلاد الله إلى نفسه فقد ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة،

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم صلاح خليفة، الذي قدمه الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة دسوق قبلي.