رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "كان ياما كان"

طرحت قناة mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل “كان ياما كان” من بطولة الفنان ماجد الكدوانى وعدد من النجوم ، والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني 2026.

وكان طرح تطبيق "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لمسلسل "كان ياما كان"، والمقرر عرضه حصريًا على التطبيق في شهر رمضان. ويُعد هذا العمل هو المشاركة الأولى للنجم ماجد الكدواني في السباق الرمضاني.

مسلسل كان ياما كان

ويشارك الكدواني بطولة العمل كلٌّ من يسرا اللوزي، نهي عابدين، چلا هشام ، يوسف عمر، حنان يوسف، عارفة عبد الرسول، ريتال عبد العزيز، الاء علي، هنا غنيم، يوسف حشيش، تميمة حافظ وحازم راغب. المسلسل من تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل "كان ياما كان" في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعتمد على حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية مختلفة، حيث يسلّط العمل الضوء على العلاقات الزوجية والتحديات بعد الطلاق وتعقيداتها.

أحدث أعمال ماجد الكدواني

وكان أحدث أعمال ماجد الكدواني، الفنية هو فيلم فيها ايه يعني، الذي تم عرضه بالسينمات في الموسم الصيفي 2025.

تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.