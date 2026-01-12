رمضان 2026.. ماجد الكدواني يتحدث عن شخصيته بمسلسل كان ياما كان

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا على قناة cbc الفضائية، للحديث عن مسلسله الجديد كان ياما كان، المقرر في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال اللقاء، قال ماجد الكدواني، إنه يجسد في مسلسل «كان ياما كان» شخصية رجل لطيف ويتسم بالإنسانية وبسيط ولكنه شخصيته عميقة.

وحول موضوع الطلاق، قال ماجد الكدواني، إن الطلاق صعب وشئ مفجع لكل فرد في الأسرة وليس شئ عادي مثلما يرى البعض.

مسلسل كان ياما كان

مسلسل “كان ياما كان” بطولة النجم ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، وينظر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى، وينتمي للمسلسلات ذات الـ15 حلقة.

أحدث أعمال ماجد الكدواني

وكان أحدث أعمال ماجد الكدواني، الفنية هو فيلم فيها ايه يعني، الذي تم عرضه بالسينمات في الموسم الصيفي 2025.

تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.