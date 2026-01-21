قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

رمضان 2026.. ماجد الكدواني لأول مرة في السباق الرمضاني بمسلسل "كان ياما كان"

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
تقى الجيزاوي

طرح تطبيق "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لمسلسل "كان ياما كان"، والمقرر عرضه حصريًا على التطبيق في شهر رمضان. ويُعد هذا العمل هو المشاركة الأولى للنجم ماجد الكدواني في السباق الرمضاني.

مسلسل كان ياما كان

ويشارك الكدواني بطولة العمل كلٌّ من يسرا اللوزي، نهي عابدين، چلا هشام ، يوسف عمر، حنان يوسف، عارفة عبد الرسول، ريتال عبد العزيز، الاء علي، هنا غنيم، يوسف حشيش، تميمة حافظ وحازم راغب.  المسلسل من تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل "كان ياما كان" في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعتمد على حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية مختلفة، حيث يسلّط العمل الضوء على العلاقات الزوجية والتحديات بعد الطلاق وتعقيداتها.

أحدث أعمال ماجد الكدواني 

وكان أحدث أعمال ماجد الكدواني، الفنية هو فيلم فيها ايه يعني، الذي تم عرضه بالسينمات في الموسم الصيفي 2025. 

تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

كان ياما كان ماجد الكدواني مسلسلات رمضان ٢٠٢٦ اعمال ماجد الكدوانى اعمال منصة يانجو بلاى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
