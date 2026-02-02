إعلامي يصدم جماهير الاهلي بشأن سبب غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة البنك الأهلي

كشف إلاعلامي أمير هشام عن غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة البنك الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام :غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة البنك الأهلي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية .

وأعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025–2026.

ويحل الأهلي ضيفًا على البنك الأهلي في المباراة المقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، بينما تلقى هزيمة واحدة منذ انطلاق المسابقة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع:

ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – أحمد عيد – محمد هاني – كريم فؤاد – عمرو الجزار – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم:

يلسين كامويش – مروان عثمان