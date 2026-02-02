توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقررة غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي– مصطفى شوبير – حمزة علاء – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – يلسين كامويش – محمد شكري – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد عيد – أحمد سيد زيزو – عمرو الجزار – مروان عثمان – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.