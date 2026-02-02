نقيب الأطباء يعترض على مادة إعادة الترخيص بتعديلات قانون المستشفيات الجامعية

علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية .



وقال أسامة عبد الحي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نعترض على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية ، وهذا القانون صدر في عام 2019 ولم يتم فتح حوار مجتمعي حوله ولم يتم أخذ راي النقابة والأطباء وأساتذة الجامعات بشان التعديلات ".

وتابع أسامة عبد الحي :" هناك تسرع في إجراء التعديلات وهذا امر غير مفهوم"، مضيفا:" التعديلات تضم إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات ونحن نعترض على هذا الامر.. والمستشفيات الجامعية ليست سيارة يعاد ترخيصها".

واكمل أسامة عبد الحي :" المستشفيات الجامعية منشآة تعليمية صحية ولا يوجد منشأة صحية يتم إعادة ترخيصها كل 5 سنوات ".

ولفت أسامة عبد الحي :" إعادة الترخيص قد يتسبب في حالة من عدم استقرار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية "، مضيفا:" بدلا من إعادة الترخيص يمكن إجراء تفتيش دوري على المستفيات الجامعية لضمان الأداء الجيد للخدمات الطبية ".

وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وقد ناقش مجلس الشيوخ بجلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨.



ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.