قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الأطباء يعترض على مادة إعادة الترخيص بتعديلات قانون المستشفيات الجامعية

المستشفيات
المستشفيات
هاني حسين

علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية .


وقال أسامة عبد الحي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نعترض على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية ، وهذا القانون صدر في عام 2019 ولم يتم فتح حوار مجتمعي حوله ولم يتم أخذ راي النقابة والأطباء وأساتذة الجامعات بشان التعديلات ".

وتابع أسامة عبد الحي :" هناك تسرع في إجراء التعديلات وهذا امر غير مفهوم"، مضيفا:" التعديلات تضم إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات ونحن نعترض على هذا الامر.. والمستشفيات الجامعية ليست سيارة يعاد ترخيصها".

واكمل أسامة عبد الحي :" المستشفيات الجامعية منشآة تعليمية صحية ولا يوجد منشأة صحية يتم إعادة ترخيصها كل 5 سنوات ".

ولفت أسامة عبد الحي :" إعادة الترخيص قد يتسبب في حالة من عدم استقرار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية "، مضيفا:"  بدلا من إعادة الترخيص يمكن إجراء تفتيش دوري على المستفيات الجامعية لضمان الأداء الجيد للخدمات الطبية ".

وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وقد ناقش مجلس الشيوخ بجلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨.


ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

الأطبتاء المستشفيات المستشفيات الجامعية نقيب الاطباء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

كنز مدفون

كنز تيودوري بقيمة 4 ملايين دولار.. طفل يعثر على قلادة ذهبية عمرها 500 عام بالصدفة

ظواهر فلكية

فبراير 2026.. مهرجان سماوي لعشاق النجوم وقمر الثلج واستعراض نادر للكواكب

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد