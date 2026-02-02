اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن موقف نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، من العرض السعودي من نادي النجمة.

وكتب الدردير، عبر حسابه على “فيس بوك”: "اتنازل عن 7 مليون جنيه.. شكرا دونجا .. شكرا يا أصيل".

وفي سياق متصل، سبق أن أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت، عن انضمام نبيل عماد دونجا إلى نادي النجمة السعودي.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: “عاجل ورسميا.. نبيل عماد دونجا ينضم إلى نادي النجمة السعودي مقابل مليون دولار، أي 47 مليون جنيه مصري”.

وفي سياق آخر، يحل نادي الزمالك ضيفا على فريق كهرباء الإسماعيلية، في الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) على استاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة، محتلا المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.

بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب، في المركز قبل الأخير، برصيد 11 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الأبيض، ويصارع من أجل البقاء.