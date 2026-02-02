المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف تطوير التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية.. صور

افتتح سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، ورشة عمل متخصصة لخبراء الصحافة والإعلام بعنوان "تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وخبراء الإعلام، وأكاديميين متخصصين، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام.

تطوير الخطاب الإعلامي المرتبط بالقضايا البرلمانية والحقوقية

وتأتي الورشة في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتطوير الخطاب الإعلامي المرتبط بالقضايا البرلمانية والحقوقية، وفتح مساحة نقاش مهني حول واقع التغطية الإعلامية وحدودها، والتحديات التي تواجه الصحفيين عند التعامل مع الملفات التشريعية والرقابية وملفات حقوق الإنسان.

وشهدت جلسات النقاش تناولًا لتشخيص الفجوات القائمة بين متطلبات التغطية المتخصصة والواقع المهني اليومي، مع التركيز على أهمية الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، وتعزيز الدقة والعمق في معالجة القضايا، وربط العمل الصحفي بالنهج القائم على حقوق الإنسان وحق المجتمع في المعرفة.

ومن المقرر أن تختتم الورشة أعمالها بوضع مقترح لبرنامج تدريبي متخصص، إلى جانب الخروج بمجموعة من التوصيات التنفيذية التي تستهدف دعم تطوير الممارسة الإعلامية بما يواكب التحولات السياسية والتشريعية.