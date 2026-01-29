قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني يوجّه أسئلة للحكومة عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

النائب محمد فريد

عبد الرحمن سرحان

تقدّم النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، بعدد من الأسئلة الموجّهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والهجرة، بشأن موقف تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان التي قبلتها الدولة كليًا أو جزئيًا.

وأكد النائب أن جلسات الاستعراض الدوري الشامل التي شهدها العام الماضي عكست من جهة الجهود التي بذلتها الدولة في عدد من ملفات حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه كشفت عن وجود فجوات وتحديات تتطلب مزيدًا من العمل لضمان التنفيذ الكامل والفعلي للالتزامات على أرض الواقع.

وأوضح أن أهمية توصيات الاستعراض لا تقتصر على التقييم الدولي، وإنما تمثل فرصة حقيقية للمراجعة والتحسين وتطوير السياسات العامة والتشريعات بما يتسق مع الدستور المصري والالتزامات الوطنية.

وتناولت الأسئلة البرلمانية عدة محاور، من بينها:
موقف التنفيذ الفعلي للتوصيات، وما تم اتخاذه بشأنها من تشريعات أو تعديلات قانونية أو سياسات عامة أو إجراءات مؤسسية، إضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل توصية، والإطار الزمني المقرر لاستكمال ما لم يُنفذ منها حتى الآن.

وشدّد النائب محمد فريد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل يُعد استحقاقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية، مؤكدًا أن وضوح الخطط وتحديد المسؤوليات يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

