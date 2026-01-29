قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: معركة الوعي خط الدفاع الأول عن الدولة وحماية العقل الجمعي ضرورة وطنية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد والمنظم لمواجهة الشائعات، معتبرا أنه نقلة نوعية في إدارة معركة الوعي وحماية العقل الجمعي للمجتمع، وخط دفاع متقدم في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي تقودها كتائب إلكترونية تستهدف تشويه الحقائق، وبث الإحباط، وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأوضح السبكي أن ما تشهده الدولة من حملات تضليل ممنهجة تقودها كتائب إلكترونية محترفة يستهدف في جوهره ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده، وبث الارتباك والتشكيك، وخلق حالة من الإحباط العام، بما يخدم أجندات معادية تسعى لزعزعة الاستقرار وإرباك مسار التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رحلة الرصد والتفنيد اليومية للشائعات، التي تقوم بها الحكومة عبر آليات احترافية ومؤسسية، تمثل نموذجا متقدما في إدارة معركة الوعي، خاصة في ظل الثورة الرقمية التي جعلت المعلومة تنتشر بسرعة هائلة، سواء كانت صحيحة أو مضللة، مؤكدا أن إتاحة المعلومات الدقيقة في توقيت مناسب أصبحت ضرورة وطنية وليست رفاهية إعلامية.

وأضاف السبكي أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة تقوم على المتابعة اللحظية لما يثار على منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل اتجاهات الرأي العام، والرد السريع القائم على الحقائق والأرقام، وهو ما ساهم في إحباط العديد من محاولات الخداع وبث الفتن.

وشدد على أن مواجهة الشائعات لا تقتصر فقط على التفنيد والرد، بل تتطلب توسيع دائرة الشفافية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم خطاب إعلامي مهني قادر على الإقناع وبناء الثقة، مشيرًا إلى أن وعي المواطن بات يمثل خط الدفاع الأهم في هذه المعركة لافتا إلى أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود الحكومية الرامية إلى تحصين الوعي الجمعي، وتجفيف منابع التضليل، وتجريم ترويج الأكاذيب، باعتبار ذلك جزءا أصيلا من حماية الأمن القومي المصري.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن معركة الوعي هي معركة وجود، و انتصار الدولة فيها يعني الحفاظ على تماسك المجتمع، وصون مكتسبات التنمية، وبناء مستقبل أكثر استقرارا للأجيال القادمة، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، و استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

الاهلي

لاعب الأهلي السابق عن أزمه إمام عاشور: خلص الكلام

بابي ثياو

مدرب منتخب السنغال يوجه رسالة للجماهير بعد إيقافه وتغريمه ماليا

إمام عاشور

ناقد رياضي عن إمام عاشور: سجل مشاكل وأزمات منذ انتقاله للأهلي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد