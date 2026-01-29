قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية النواب: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تعكس ثقل مصر الدبلوماسي دوليًا

معبر رفح
معبر رفح
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التحركات المصرية الأخيرة لإعادة فتح معبر رفح تعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، مشددة على أن القاهرة أثبتت مجددًا قدرتها على الجمع بين البعد الإنساني والتحرك السياسي المسؤول، في إطار تنسيق دولي واسع يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الجهود المصرية لا تقتصر على البعد الإغاثي فقط، بل تمتد إلى مسار دبلوماسي متكامل يستهدف منع تفجر الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة تعتبر أن الاستقرار الإقليمي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو ما يفسر الانخراط المصري المكثف في مختلف القضايا الساخنة بالشرق الأوسط.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتصدي لمحاولات فرض حلول أحادية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن التحركات المصرية جاءت متوازنة، تجمع بين الضغط السياسي، والدعم الإنساني، والتواصل المستمر مع الأطراف الدولية المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأشارت حارص إلى أن القاهرة لا تزال تبذل جهودًا مكثفة لمنع توسع رقعة الصراعات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن مصر تجري مشاورات دبلوماسية جادة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتجنيب المنطقة مواجهة عسكرية جديدة قد تكون لها تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

رفح معبر رفح خارجية النواب النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ترشيحاتنا

المطرب أحمد العطار

أحمد العطار يقدم مفاجأته الجديدة كاريزما

عصام عمر يتبرع بحلبة ملاكمة لمركز شباب

بدل العرض الخاص .. عصام عمر: تبرعنا بحلبة ملاكمة لمركز شباب صفط اللبن

كارولين عزمي

بفستان أوف شولدر.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد