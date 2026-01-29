قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
برلمان

برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي

عبد الرحمن سرحان

ثمن النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ،الجهود المصرية المكثفة لإعادة فتح معبر رفح البري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا دبلوماسيًا بالغ الأهمية يعكس التزام الدولة المصرية بدعم الشعب الفلسطيني، ويؤكد قدرتها على توظيف علاقاتها الدولية، خاصة مع الجانب الأمريكي، لخدمة القضايا الإنسانية العاجلة.

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تقود تحركات جادة ومستمرة لتجنيب المنطقة موجات جديدة من الصراع، مستندة إلى ثقلها الإقليمي وخبرتها الطويلة في إدارة الأزمات، وحرصها الدائم على ترسيخ الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها المسار الوحيد القادر على إنهاء النزاعات، بعيدًا عن منطق الحسم العسكري الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار.

وأوضح حسين، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في وقف الحرب على قطاع غزة، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال رؤية متوازنة تدعو إلى التهدئة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب إرسال قوافل إغاثة شملت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، وتقديم دعم لوجستي وفني للقطاع الصحي في غزة في ظل الضغوط الهائلة التي تواجهها المستشفيات.

وأشار إلى أن التحركات المصرية لم تقتصر على الملف الفلسطيني فقط، بل تمتد لمحاولة احتواء التوترات الإقليمية الأوسع، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لمنع اندلاع أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، عبر اتصالات ومباحثات دبلوماسية جادة مع مختلف الأطراف، إدراكًا لحجم التداعيات الخطيرة لأي صدام مباشر على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تتحرك بالتنسيق مع دول الإقليم المتأثرة بالأزمات، وتسعى لتشكيل موقف داعم للاستقرار، بالتوازي مع العمل مع القوى الدولية الكبرى لدفع مسارات التهدئة ومنع توسيع رقعة الصراع، بما يحمي شعوب المنطقة من كلفة حروب جديدة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

المقاولون العرب

إعلان تشويقي.. المقاولون العرب يعلن عن صفقة جديدة

تشكيل انبي أمام سموحة

تشكيل إنبي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

ماجواير

ماجواير يعترف: كاريك ما زال يُحرج لاعبي يونايتد في التدريبات وأفضل مُمرّر في النادي

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

