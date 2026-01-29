قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تقييد منصة روبلوكس .. على طاولة الشيوخ بمناقشة حرارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، بحلسته العامة، الأسبوع المقبل، اقتراح برغبة مقدمة من  النائبة ولاء هرماس، بشأن تقييد منصة «روبلوكس» بهدف حماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء.

يأتي هذا المقترح في سياق المخاوف من التأثيرات المحتملة لبعض المنصات الرقمية على الأطفال، سواء من حيث المحتوى غير الملائم أو التأثيرات السلوكية أو التعرض لمخاطر الاستغلال الرقمي، ما يستدعي وضع ضوابط وآليات رقابية تحكم استخدام هذه المنصات بين الفئات العمرية الصغيرة.

وحذرت النائبة من المخاطر والآثار السلبية ومنها المحتوى غير المناسب وخاصية تواصل الأطفال مع الغرباء والتأثيرات النفسية والسلوكية إضافة إلى أبعاد اقتصادية وسلوكية ناتجة عن أنظمة الشراء داخل اللعبة.

واكدت أن هناك الكثير من الدعاوى القضائية والنزاعات القانونية والتحذيرات المعتمدة من تلك المنصات. وأشارت إلي التجارب الدولية في التنظيم أو الحظر الذي اتخذته بعض الدول لتقيد وحظر تلك المنصة.

وكانت لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ قد أوصت اللجنة بمراسلة المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بحجب موقع روبلوكس.  وقيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستكمال الدارسة الخاصة بإصدار باقات خاصة (شرائح المحمول الأبوية وخطوط الإنترنت الأرضي) التى تقيد الدخول علي تلك المنصات ودراسة الحلول البديلة.

روبلوكس تقييد منصة «روبلوكس منصة «روبلوكس» الشيوخ مجلس الشيوخ

