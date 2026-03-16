أخبار السيارات| شيفروليه تتخلى عن اسم أشهر سياراتها.. وفيراري تودع شاشات اللمس

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
بالصور.. وحش الطرق الوعرة رام 1500 يظهر بملامح عضلية وتصميم ثوري لعام 2026!
كشفت رام رسميًّا عن النسخة الجديدة من طراز 1500 هيمي، التي جاءت لتؤكد سيطرتها على فئة البيك أب. السيارة تظهر بواجهة أكثر شراسة وخطوط انسيابية مذهلة، مع محرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي مدعوم بنظام "مايلد هايبرد" لينتج قوة 395 حصان، مما يجعلها المنافس الأقوى في فئتها.
بسبب "حرف" واحد.. شيفروليه تضحي باسم E-Ray وتستعيد اسمًا أسطوريًّا لإنقاذ المبيعات!
في واقعة غريبة، تدرس شيفروليه تغيير اسم "كورفيت E-Ray" الهجينة إلى "Grand Sport X". والسبب؟ حرف الـ "E" جعل المشترين يظنون خطأ أنها كهربائية بالكامل (EV) ويفتقدون زئير محرك الـ V8، مما أدى لتراجع المبيعات رغم أدائها الخرافي وتسارعها في 2.5 ثانية فقط!
ثورة الأثرياء.. فيراري تطرد "شاشات اللمس" وتنتصر للأزرار التقليدية في مقصورتها الجديدة!
في مفاجأة غير متوقعة، قررت فيراري العودة إلى التحكم الفيزيائي والأزرار التقليدية في سيارتها الكهربائية الأولى "Luce". المصمم الأسطوري جوني آيف أكد أن "الشاشات للهواتف وليست للقيادة"، استجابةً لرغبة الملاك الأثرياء الذين يفضلون الإحساس الملموس والتركيز الكامل أثناء السرعات الجنونية.
بعد مرور 25 عامًا.. السر وراء "الكراهية العالمية" لأشهر سيارات BMW في التاريخ!
لماذا يكره الجميع طراز الفئة السابعة E65؟ بمناسبة مرور ربع قرن على إطلاقها، كشف الخبراء أن التصميم الصادم "Bangle Butt" ونظام iDrive المعقد في بدايته كانا السبب وراء هذا الغضب. ورغم ذلك، يراها البعض اليوم هي الثورة التي نقلت "بي إم دبليو" إلى عصر التكنولوجيا الحديثة.