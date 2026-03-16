الأثرياء يكرهون شاشات اللمس .. فيراري تعود للأزرار

في خطوة وصفت بأنها انتصار لتجربة القيادة الكلاسيكية، بدأت شركة فيراري في التراجع عن أدوات التحكم باللمس التي كانت قد اعتمدتها في طرازاتها الحديثة.

ويأتي هذا القرار بعد موجة من الانتقادات الحادة من الملاك الذين وجدوا صعوبة في التعامل مع الأزرار اللمسية أثناء القيادة، مما دفع أحد وكلاء العلامة التجارية في "أتلانتا" لتقديم خيار استبدال مركز عجلة القيادة بأزرار فيزيائية ملموسة لضمان دقة التحكم.

فشل تكنولوجيا اللمس في عجلة القيادة

رغم أن أدوات التحكم بالسعة اللمسية توفر مظهراً رصيناً وتسمح بدمج وظائف متعددة في مساحة صغيرة، إلا أن الواقع العملي أثبت فشلها في السيارات الرياضية الخارقة.

فقد واجهت هذه التكنولوجيا انتقادات تتعلق بصعوبة الاستخدام، بل ووصل الأمر إلى تحديات قانونية؛ حيث واجهت شركة فولكس فاجن دعوى قضائية تزعم أن أدوات التحكم في طراز ID.4 أدت إلى حوادث تسارع غير مقصودة، مما أثار مخاوف جدية بشأن السلامة المرورية.

أكدت التسريبات المتعلقة بالطرازات المستقبلية، مثل طراز "Luce"، أن فيراري تنوي تبني تصميمات مستوحاة من الطرازات الكلاسيكية (Retro-style) التي تعتمد على الأزرار الفيزيائية بالكامل.

ويستثنى من هذا التغيير الزر الأحمر الشهير لبدء وإيقاف المحرك، بينما ستعود باقي الوظائف للعمل بالمفاتيح التقليدية التي توفر رد فعل ملموساً للسائق دون الحاجة لصرف نظره عن الطريق.

يعكس هذا التوجه الجديد مدى اهتمام فيراري بآراء عملائها المخلصين الذين اشتكوا من تداخل الوظائف في الأنظمة اللمسية.

وبحلول عام 2026، يبدو أن موضة "شاشات اللمس في كل مكان" بدأت في الانحسار لصالح التصميمات الوظيفية التي تضع سلامة وراحة السائق في المقام الأول، مما يعيد للسيارة هويتها كآلة ميكانيكية دقيقة لا مجرد هاتف ذكي كبير.