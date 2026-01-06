قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة التعليم والاتصالات توصي بحجب «روبلوكس» وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية النشء

عبد الرحمن سرحان

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحجب منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» (Roblox)، لما تمثله من مخاطر على القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال والنشء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة مقترح برغبة مقدم من النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بشأن تقييد عمل منصة «روبلوكس».

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة مقدمة المقترح المذكرة الإيضاحية والملحق البحثي، والتي تضمنت نبذة تعريفية عن طبيعة المنصة، إلى جانب المخاطر والآثار السلبية المرتبطة بها، وعلى رأسها المحتوى غير المناسب للأطفال، وإتاحة التواصل المباشر مع غرباء، فضلًا عن التأثيرات النفسية والسلوكية على المستخدمين صغار السن.

كما تناولت المذكرة الأبعاد الاقتصادية والسلوكية الناتجة عن أنظمة الشراء داخل اللعبة، إضافة إلى استعراض الدعاوى القضائية والنزاعات القانونية والتحذيرات الدولية المرتبطة بالمنصة، فضلًا عن التجارب الدولية المختلفة في تنظيم أو حظر استخدام «روبلوكس».

وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة أيضًا بقيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستكمال الدراسة الخاصة بإصدار باقات خاصة، تشمل شرائح محمول أبوية وخطوط إنترنت أرضي، تتيح تقييد الدخول على مثل هذه المنصات، إلى جانب دراسة حلول بديلة تضمن حماية الأطفال دون الإضرار بحقوق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحركات البرلمانية المتزامنة، حيث شهد اليوم ذاته حضور الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

