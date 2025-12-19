بسبب كلاود فلير.. عطل مفاجئ يصيب لعبة روبلوكس ويؤثر على اللاعبين عالميا

واجه لاعبو الألعاب عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، مشاكل كبيرة في الوصول إلى منصة روبلوكس Roblox الشهيرة، حيث أفاد الآلاف بصعوبات في الدخول إلى الموقع ولعب الألعاب.

عطل مفاجئ يصيب لعبة “روبلوكس”

وفقا للبيانات من موقع DownDetector، بدأت المشاكل مساء أمس الخميس، مع تسجيل أكثر من 16000 مستخدم لمشاكل في الوصول.

وأفاد حوالي نصف هؤلاء المستخدمين بعدم قدرتهم على دخول موقع Roblox، بينما واجه اللاعبون رسائل خطأ وظهور "رمز الخطأ 9007"، ما منعهم من تسجيل الدخول أو الانضمام إلى الألعاب.

تعد Roblox منصة تضم حوالي 83 مليون مستخدم نشط يوميا، وتتيح للاعبين إنشاء الألعاب واللعب في ألعاب تم تطويرها بواسطة مستخدمين آخرين.

تم تطوير المنصة بواسطة Roblox Corporation، والتي أسسها ديفيد بازوكي وإيريك كاسل في عام 2004 وتم إطلاقها للجمهور في عام 2006.

أثار العطل موجة من ردود الفعل على الإنترنت، حيث قام اللاعبون بمشاركة لقطات من رسائل الخطأ وعبروا عن استيائهم من انقطاع اللعب.

ومع تقدم الوقت، استمرت المشاركات المتعلقة بفشل تسجيل الدخول والتعطلات في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس قاعدة المستخدمين الضخمة والنشطة للمنصة.

لم تصدر Roblox Corporation بعد بيانا رسميا بشأن العطل، وينصح اللاعبون بمتابعة القنوات الرسمية للمنصة للحصول على التحديثات.