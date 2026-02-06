قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمانة مسعفين بالسلوم.. تسليم مبلغ مالي كان بحوزة متوفٍ في حادث الزويدة

المسعف والسائق
المسعف والسائق
ايمن محمود

في موقف إنساني يُجسّد أمانة وشرف المهنة، قامت طواقم إسعاف خط السلوم بمحافظة مطروح بتسليم مبلغ مالي يُقدّر بنحو 12 ألف جنيه، كان بحوزة أحد الأشخاص المتوفين في حادث الزويدة الذي وقع أمس الخميس.

وأكدت مصادر بالإسعاف أن المبلغ تم تسليمه كاملًا للجهات المختصة، التزامًا بالقيم المهنية والإنسانية التي يتحلى بها رجال هيئة الإسعاف، في مشهد يعكس النزاهة والانضباط أثناء تأدية واجبهم الإنساني.

ووجّه أهالي المنطقة الشكر والتقدير لإسعاف مطروح بصفة عامة، ولأفراد الطاقم المشاركين في الواقعة بصفة خاصة، وهم المسعف إسلام عبد العاطي، والسائق محمد مجاور، تقديرًا لأمانتهم وحُسن تصرفهم.

ويؤكد هذا الموقف المشرف أن رجال الإسعاف لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الأمانة والقيام بواجبهم بكل إخلاص وتجرد.

لقى شخص مصرعه   على طريق مطروح السلوم الدولى  امام قرية الزويدة بمدينة برانى اثر انقلاب سيارة ملاكى .

تلقى غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح  إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة القطراني التابعة لمركز ومدينة براني وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى برانى جثة هامدة باسم مفتاح ا.م ، من منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى براني المركزي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مستشفى برانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد