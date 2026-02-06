أمانة مسعفين بالسلوم.. تسليم مبلغ مالي كان بحوزة متوفٍ في حادث الزويدة

في موقف إنساني يُجسّد أمانة وشرف المهنة، قامت طواقم إسعاف خط السلوم بمحافظة مطروح بتسليم مبلغ مالي يُقدّر بنحو 12 ألف جنيه، كان بحوزة أحد الأشخاص المتوفين في حادث الزويدة الذي وقع أمس الخميس.

وأكدت مصادر بالإسعاف أن المبلغ تم تسليمه كاملًا للجهات المختصة، التزامًا بالقيم المهنية والإنسانية التي يتحلى بها رجال هيئة الإسعاف، في مشهد يعكس النزاهة والانضباط أثناء تأدية واجبهم الإنساني.

ووجّه أهالي المنطقة الشكر والتقدير لإسعاف مطروح بصفة عامة، ولأفراد الطاقم المشاركين في الواقعة بصفة خاصة، وهم المسعف إسلام عبد العاطي، والسائق محمد مجاور، تقديرًا لأمانتهم وحُسن تصرفهم.

ويؤكد هذا الموقف المشرف أن رجال الإسعاف لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الأمانة والقيام بواجبهم بكل إخلاص وتجرد.

لقى شخص مصرعه على طريق مطروح السلوم الدولى امام قرية الزويدة بمدينة برانى اثر انقلاب سيارة ملاكى .

تلقى غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة القطراني التابعة لمركز ومدينة براني وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى برانى جثة هامدة باسم مفتاح ا.م ، من منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى براني المركزي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.