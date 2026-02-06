أوكرانيا تعطل أجهزة ستارلينك التابعة للجيش الروسي

أعلنت أوكرانيا، الخميس، تعطيل أجهزة استقبال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" المستخدمة من قبل القوات الروسية، في خطوة وصفها مسؤول أوكراني بأنها تشكل انتكاسة كبيرة لموسكو على صعيد العمليات العسكرية، إذ أدت إلى تعطيل بعض الهجمات الروسية.



وأكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي أجرى آلاف الاتصالات غير المصرح بها عبر خدمة "ستارلينك" منذ بدء الحرب في 2022. وذكرت مصادر أوكرانية أن نطاق العطل يبدو واسعًا، رغم عدم تمكن وكالة "رويترز" من التحقق من ذلك بشكل مستقل.



وأشار مسؤولون إلى أن أوكرانيا تعمل بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك، لمنع استخدام أجهزة "ستارلينك" في الطائرات المسيّرة الروسية، وتقوم بتجميع قائمة بالمحطات الأوكرانية لضمان إيقاف المحطات الروسية بشكل فعال.



وكان ماسك قد صرح الأحد الماضي بأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لوقف الاستخدام غير المصرح به من قبل روسيا قد نجحت إلى حد كبير. وفي السياق ذاته، أفادت مدونة "تو ميجورز" العسكرية الروسية بتوقف واسع لمحطات "ستارلينك" الروسية منذ مساء الأربعاء.