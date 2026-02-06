قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أصالة تتألق في البحرين.. وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

أصالة
أصالة
ريهام قدري

خطفت المطربة أصالة الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية خلال حفلها الغنائي المقام اليوم في مملكة البحرين، وسط تفاعل جماهيري كبير، عكس مكانتها الخاصة في قلوب جمهورها البحريني.


وشاركت أصالة متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من إطلالتها في الحفل، وأرفقتها بتعليق مؤثر عبّرت فيه عن مشاعرها الصادقة تجاه البحرين، قائلة:


"متل عروس تحضرت من الشوق عندي كتير ومحبه وإمتنان، وعندي صحاب متل الأهل طيبين وحناين، وعندي مع كل الناس بالبحرين أجمل وأحلى فخر مشترك معي متل كل بحريني جواز سفر أحمر حملته بقلبي لكل بلاد العالم، وكان فيه مروري مو بس للبلدان وكمان لوجدان الناس".


وأضافت أصالة في رسالتها:
"واليوم أنا عالمسرح بنت البحرين وبدها تدلّع وطنها، وبدي عبر له عن كل شعور حلو أنا بحسّه للبحرين الحبيبه الغاليه".


كما حرصت النجمة السورية على توجيه تحية خاصة للقيادة البحرينية، مؤكدة اعتزازها الكبير بالمملكة وشعبها، وقالت:
"عاشت وعاش شعبها في ظل قيادة ملكنا الطيب المتواضع الحكيم حمد بن عيسى بن سلمان وولي عهده المحبوب الأمير سلمان بن حمد حفظهم الله وحفظ البحرين وأهله وأحبته دائما وأبدا".


ولاقت كلمات أصالة تفاعلا واسعا من جمهورها، الذين أشادوا بصدق مشاعرها وحبها الواضح للبحرين، مؤكدين أن حضورها على المسرح كان مليئا بالإحساس والطاقة، في ليلة فنية مميزة احتفت بالمحبة والانتماء.

أصالة إطلالة اصالة فستان اصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

جهود جامعية

بدء تشغيل وربط مستشفيات جامعة أسوان بمنظومة التحول الرقمي

المسعف والسائق

أمانة مسعفين بالسلوم.. تسليم مبلغ مالي كان بحوزة متوفٍ في حادث الزويدة

جهود متنوعة

أخبار أسوان| تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا.. وحصول المحافظة على جوائز التميز الحكومي

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد