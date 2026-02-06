أصالة تتألق في البحرين.. وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

خطفت المطربة أصالة الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية خلال حفلها الغنائي المقام اليوم في مملكة البحرين، وسط تفاعل جماهيري كبير، عكس مكانتها الخاصة في قلوب جمهورها البحريني.



وشاركت أصالة متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من إطلالتها في الحفل، وأرفقتها بتعليق مؤثر عبّرت فيه عن مشاعرها الصادقة تجاه البحرين، قائلة:



"متل عروس تحضرت من الشوق عندي كتير ومحبه وإمتنان، وعندي صحاب متل الأهل طيبين وحناين، وعندي مع كل الناس بالبحرين أجمل وأحلى فخر مشترك معي متل كل بحريني جواز سفر أحمر حملته بقلبي لكل بلاد العالم، وكان فيه مروري مو بس للبلدان وكمان لوجدان الناس".



وأضافت أصالة في رسالتها:

"واليوم أنا عالمسرح بنت البحرين وبدها تدلّع وطنها، وبدي عبر له عن كل شعور حلو أنا بحسّه للبحرين الحبيبه الغاليه".



كما حرصت النجمة السورية على توجيه تحية خاصة للقيادة البحرينية، مؤكدة اعتزازها الكبير بالمملكة وشعبها، وقالت:

"عاشت وعاش شعبها في ظل قيادة ملكنا الطيب المتواضع الحكيم حمد بن عيسى بن سلمان وولي عهده المحبوب الأمير سلمان بن حمد حفظهم الله وحفظ البحرين وأهله وأحبته دائما وأبدا".



ولاقت كلمات أصالة تفاعلا واسعا من جمهورها، الذين أشادوا بصدق مشاعرها وحبها الواضح للبحرين، مؤكدين أن حضورها على المسرح كان مليئا بالإحساس والطاقة، في ليلة فنية مميزة احتفت بالمحبة والانتماء.