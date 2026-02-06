قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية

رباب الهواري

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام زيسكو الزامبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في البطولة، إلا أن الجهاز الفني تلقى ضربة قبل المباراة بسبب قائمة غيابات طويلة تضرب صفوف الفريق.

إصابات متعددة تضرب صفوف الفريق
 

شهدت قائمة الزمالك غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة، وعلى رأسهم عمر جابر ومحمود جهاد وعمرو ناصر الذين يعانون من إصابات تمنعهم من التواجد في اللقاء. كما يغيب خوان بيزيرا بعد تعرضه لإصابة “عين سمكة”، وهو ما أبعده عن المشاركة مع الفريق في هذه المواجهة.

تأهيل من الإصابة قبل العودة
 

ضمن الغيابات أيضًا، يأتي كل من أحمد ربيع وأحمد فتوح، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المباريات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الطبي في تجهيزهم بالشكل الكامل لتجنب تجدد الإصابة.
 

نزلات برد تبعد أكثر من لاعب

كما ضربت نزلات البرد صفوف الفريق لتزيد من معاناة الزمالك قبل المباراة، إذ يغيب سيف الجزيري بسبب إصابته بنزلة برد، إلى جانب شيكو بانزا وعبد الله السعيد اللذين يعانيان من نفس السبب، ما يجعل الخيارات الهجومية وصناعة اللعب أقل بالنسبة للجهاز الفني.

غيابات لأسباب فنية وعدم جاهزية

ولم تقتصر الغيابات على الإصابات فقط، حيث يغيب محمود بنتايج بسبب عدم الجاهزية الفنية، بينما خرج كل من محمد عواد وسيف فاروق جعفر من حسابات المباراة لأسباب فنية، في قرار يعكس رؤية الجهاز الفني لاختيار الأنسب لهذه المواجهة.


 

