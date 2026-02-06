أيمن يونس: الزمالك ظاهرة في كرة القدم المصرية

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء ستظل ظاهرة في كرة القدم المصرية، مشددا على أن الفريق قادر على المنافسة في بطولة الدوري هذا الموسم.

قال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "الزمالك فاز على كهرباء الإسماعيلية بشكل ممتع، معتمد جمال صنع توليفة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والناشئين، ولاعبو الزمالك ظهروا بأداء مميز وروح قتالية رغم الظروف الصعبة".

وأضاف: "الزمالك في ظل هذه الظروف الصعبة يستطيع أن يفوز ويقدم أداء ممتع في نفس الوقت ومن حق جماهير القلعة البيضاء أن تفرح بهذا الأداء والفوز العريض على فريق كهرباء الإسماعيلية الذي يضم لاعبين مميزين".