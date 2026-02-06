ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعمه بأن الانتخابات في بلاده غير نزيهة، ودعا إلى إصدار "أمر إنقاذ أمريكا" الذي ينظم شروط التصويت.

وفي منشور له على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، ادعى الرئيس أن "الانتخابات في أمريكا مزورة ومسروقة، وأصبحت مثار سخرية في جميع أنحاء العالم، وقال: إما أن نصلحها، أو لن يبقى لنا دولة".

وطلب ترامب من الجمهوريين "النضال" من أجل تضمين الشروط التالية في الأمر: للتسجيل، سيتعين على الناخبين تقديم بطاقة هوية وإثبات الجنسية الأمريكية، ولن يكون من الممكن التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية).