ترامب: لا بد من صياغة اتفاقية جديدة بدلا من نيو ستارت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أنه بدلا من تمديد اتفاقية "نيو ستارت" يتعيّن على خبرائنا العمل على صياغة اتفاقية جديدة محسّنة وحديثة يمكنها أن تدوم فترة أطول في المستقبل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، اتفق ممثلو روسيا والولايات المتحدة في أبو ظبي على التزام البلدين بمعاهدة ستارت الجديدة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.

وأوضح موقع أكسيوس الأمريكي أن : "النتيجة العملية هي أن الولايات المتحدة وروسيا ستتفقان على الالتزام ببنود المعاهدة لمدة ستة أشهر على الأقل، وخلال هذه الفترة ستُجرى مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة محتملة".

في وقت سابق، أفادت أكسيوس أن الولايات المتحدة وروسيا كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ستارت الجديدة.