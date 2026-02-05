تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو

أكدت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن هناك حوادث كتيرة حدثت في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تثبت أن المراة في مصر لديها مشاكل كبيرة نتيجة الثقافة والموروث الاجتماعي والخطاب الديني الذي كان سائد في أوقات سابقة.

وقالت أمينة خيري، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حادث المترو الذي كان في وقت سابق، يثبت أن الرجل المسن لديه عادات وتقاليد، ويرى أن سيدة تضع رجل على رجل هو أمر خاطئ ولكن عليه أن يطبق هذا الأمر في نطاق أسرته، وعدم التعدي على حرية الفتاة.

وتابعت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن واقعة المترو كاشفة وتسلط الضوء على مشكلات المجتمع، مؤكدة أن رد فعل الناس أنهم قاموا بتهدئة رجل المترو ولكن لا أحد قام بمنعه، إضافة إلى تعليقات الناس على السوشيال ميديا بها جزء كبير بأنه ينظر للمدافعين عن حق السيدة بالجلوس بمفردها بأنهم خاطئون.