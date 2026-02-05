قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

أثار إمام عاشور نجم النادي الأهلي الجدل من جديد بعد تعادل المارد الأحمر مع نظيره البنك الأهلي فى بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأصدر وليد صلاح الدين مدير الكرة فى النادي الأهلي عقوبة بموجبها تم إيقاف إمام عاشور نجم القلعة الحمراء اسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه وخضوعه للتدريب منفردا على إثر تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت المصادر أن إمام عاشور نجم النادي الأهلي لم يتواجد ليلة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز بأحد الملاهي الليلية والسهر برفقة أصدقائه.

أضافت المصادر أن إمام عاشور تواجد في أحد المطاعم المتخصصة في الكبدة الجملي وتناول وجبة الكبدة الجملي نافيا قيام اللاعب بالسهر رفقة أصدقائه.

أشارت إلي أن حالة من الغضب سادت بين جنبات النادي الأهلي لدي تواتر الأنباء حول تواجد إمام عاشور نجم الشياطين الحمر فى أحد الملاهي الليلية بعد تعادل الفريق الأول مع البنك الأهلي 1-1 فى الدوري المحلي.  

إمام عاشور الأهلي الدوري البنك الأهلي ييس توروب

