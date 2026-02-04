قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
رياضة

شوبير يطالب بعودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية رغم الإيقاف

شويير
شويير
منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة مهمة إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، عقب تعادل الفريق مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.
 

وقال شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، إن فكرة خوض إمام عاشور تدريبات منفردة ليست قرارًا صحيحًا، مؤكدًا أن الأفضل هو مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول أو فريق الشباب، حتى لا يفقد حساسية المباريات. وأضاف أن من الممكن إشراك اللاعب مع فريق الشباب إذا سمحت اللائحة بذلك، مع استمرار تنفيذ عقوبة الإيقاف المتبقية.


وأوضح شوبير: «مفيش ما يمنع إن إمام يتمرن مع الفريق الأول من بكرة، وتكمل عقوبة الإيقاف 3 مباريات، ولو الفريق محتاجه فده لاعب في النهاية تابع للنادي، يتوقف ويرجع يلعب تاني عادي، المصلحة والاحتراف بيقولوا كده».


وكان الأهلي قد تعادل إيجابيًا مع البنك الأهلي في غياب إمام عاشور بسبب الإيقاف، ليخسر الفريق نقطتين مهمتين في صراع المنافسة على لقب الدوري، وسط مطاردة قوية من المتصدر سيراميكا كليوباترا، إلى جانب الزمالك وبيراميدز.

شوبير الأهلي إمام عاشور

