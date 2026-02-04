شوبير يطالب بعودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية رغم الإيقاف

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة مهمة إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، عقب تعادل الفريق مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.



وقال شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، إن فكرة خوض إمام عاشور تدريبات منفردة ليست قرارًا صحيحًا، مؤكدًا أن الأفضل هو مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول أو فريق الشباب، حتى لا يفقد حساسية المباريات. وأضاف أن من الممكن إشراك اللاعب مع فريق الشباب إذا سمحت اللائحة بذلك، مع استمرار تنفيذ عقوبة الإيقاف المتبقية.



وأوضح شوبير: «مفيش ما يمنع إن إمام يتمرن مع الفريق الأول من بكرة، وتكمل عقوبة الإيقاف 3 مباريات، ولو الفريق محتاجه فده لاعب في النهاية تابع للنادي، يتوقف ويرجع يلعب تاني عادي، المصلحة والاحتراف بيقولوا كده».



وكان الأهلي قد تعادل إيجابيًا مع البنك الأهلي في غياب إمام عاشور بسبب الإيقاف، ليخسر الفريق نقطتين مهمتين في صراع المنافسة على لقب الدوري، وسط مطاردة قوية من المتصدر سيراميكا كليوباترا، إلى جانب الزمالك وبيراميدز.