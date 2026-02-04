قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من مقتل سائق سيارة على يد أحد ضباط الشرطة بالجيزة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو "قديم" حيث أنه بتاريخ 12/6/2025 تبلغ لقسم شرطة الأهرام بوفاة قائد سيارة نتيجة إصابته بعيار نارى لخلاف بينه وبين أحد ضباط الشرطة على أولوية المرور عقب حدوث تصادم بين سيارتيهما بدائرة القسم.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط المذكور فى حينه وإيقافه عن العمل ومازال قيد الحبس على ذمة القضية.

وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لتزييف الحقائق ونشر الشائعات وهو ما يدركة الرأى العام.





