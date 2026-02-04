تخفيضات تجاوزت 25٪.. أسعار السلع بـ أهلًا رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، تتكثف تحركات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه حكومي واضح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق خلال موسم يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

وتضع الحكومة ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إدراكها لحساسية المرحلة، وأهمية ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى مختلف فئات المجتمع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

استراتيجية الدولة لضبط الأسواق

تعتمد الدولة على استراتيجية متكاملة لتوفير السلع، تقوم على التوسع في المنافذ الحكومية، وتعزيز الشراكات بين وزارات التموين والزراعة والجهات التابعة لهما، إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق.

وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب، خاصة في المواسم التي تشهد ضغطًا على الأسواق، وعلى رأسها شهر رمضان، بما يحد من موجات ارتفاع الأسعار ويحمي القوة الشرائية للمواطنين.

معارض "أهلًا رمضان" ودورها في خفض الأسعار

في هذا السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تجاوزت 25%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وضبط الأسواق.

وشهد معرض "أهلًا رمضان" المقام بالمتحف الزراعي في الدقي مشاركة فاعلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي أقامت خمسة منافذ بيع متكاملة، لتوفير السلع مباشرة للمواطنين دون وسطاء.

أسعار اللحوم والدواجن داخل المعارض

رصدت جولة ميدانية توافر الدواجن واللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة، حيث بلغ سعر الفرخة المخلية وزن 1.6 كيلو نحو 160 جنيهًا، وكيلو أوراك الفراخ 65 جنيهًا، وكيلو الدبوس 95 جنيهًا.

كما تم طرح سمان بسعر 95 جنيهًا لعدد 2، ورومي كامل بسعر 150 جنيهًا للكيلو، وأوراك ودبوس الرومي بسعر 140 جنيهًا للكيلو، إلى جانب الأرانب بسعر 190 جنيهًا للكيلو، والبط بسعر 110 جنيهات.

السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة

شملت التخفيضات السلع الأساسية، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 20 و26 جنيهًا، وسجل كيلو السكر 25 جنيهًا رغم ارتفاع سعر الطن عالميًا بنحو 2000 جنيه بعد إعادة فتح باب التصدير.

كما تم طرح كرتونة البيض بسعر 105 جنيهات، إلى جانب خضروات وفواكه بأسعار مخفضة، منها 3 كيلو برتقال بـ25 جنيهًا، وكيلو الطماطم 8 جنيهات، والخيار 20 جنيهًا، والفلفل 10 جنيهات.

توسيع نطاق المبادرات السلعية

لم تقتصر الجهود على معارض "أهلًا رمضان"، إذ أعلنت الحكومة إطلاق 130 معرضًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب 270 سوقًا من أسواق "اليوم الواحد"، لتوسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الانتشار الجغرافي للمعارض والمنافذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدالة التوزيع وتخفيف الضغط على الأسواق التقليدية.

تصريحات رسمية حول أهداف المبادرة

قال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن إقامة خمسة منافذ متكاملة داخل معرض وزارة الزراعة تهدف إلى طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التموين، بضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.

تنوع المنتجات وضمان الاستدامة

أشار ناجي إلى أن المنافذ تضم منتجات شركات المضارب والزيوت، ومنتجات شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منتجات شركتي قها وإدفينا للصناعات الغذائية المحفوظة.

وأكد استمرار الشركة القابضة في دعم مبادرات الدولة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض بجميع المحافظات، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان.