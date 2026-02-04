نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية على كافة منصات التواصل الاجتماعي صورة طريفة، لقطة قررت تستلقي على سيارة السفير الألماني بالقاهرة.

السيارة مرسيدس سوداء اللون من الفئة S المعروف عنها أنها الأفضل لدى الصانع الألماني العريق، ومن بين أفضل السيارات في فئتها عالمياً.

السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"

ولدى السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتي سيارة مخصصة له من نفس النوع الفاخر الذي تقدمه النجمة الألمانية مرسيدس بنز.

وجاء منشور السفارة كالتالي:"بعد إذن القطة … السفير بس عنده معاد مهم.. واضح إن في ضيفة خاصة عجبتها سيارة السفير يبدو إن الجودة الألمانية بتعجب الجميع".

وتابع:"هل تعلم… في مصر فيه تعاون بين شركات ألمانية ومصرية لدعم وتطوير صناعة السيارات — من شراكات قائمة بقالها سنين زي «المصرية الألمانية للسيارات»، لغاية الموردين الصناعيين وخططهم لزيادة توطين الإنتاج داخل مصر.. الشراكة دي بتسهم في نقل الخبرة، وتوفير فرص عمل، ودعم الصناعة المحلية للمستقبل".