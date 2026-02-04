اليابان: قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يستأنف على حكم السجن المؤبد

أعلن دفاع مُطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عام 2022 -ما أدى إلى مقتله- الاستئناف على حكم أصدرته محكمة يابانية الشهر الماضي يقضي بسجنه مدى الحياة.

كان محامي الدفاع عن تيتسويا ياماجامي، البالغ من العمر 45 عامًا، قد طلب من محكمة محافظة نارا الجزئية تحديد مدة سجنه، مستندًا إلى ظروف صعبة نشأ فيها، إلا أن المحكمة أيدت حكمًا طالب به الإدعاء بضرورة سجنه مدى الحياه.

وقال ماساكي فوروكاوا، كبير محامي الدفاع، في بيان،:" قدمنا ​​طلبًا بالاستئناف للحصول على فرصة لتصحيح حكم المحكمة الأدنى درجة بعد مناقشات مع المتهم".

وقُدِّم الاستئناف إلى محكمة أوساكا العليا، وهو الموعد النهائي لتقديم الاستئناف، عقب صدور حكم المحكمة الأدنى في 21 يناير الماضي.

وخلال المحاكمة، أقرّ ياماجامي بإطلاق النار على آبي، البالغ من العمر 67 عامًا، وقتله بمسدس مصنوع يدويًا، وذلك أثناء إلقاء رئيس الوزراء السابق آنذاك خطابًا انتخابيًا في مدينة نارا غرب اليابان في 8 يوليو 2022.

كان ياماجامي قد صرّح للمحكمة بأنه يعتقد أن آبي كان "قد أدخل السياسة في شئون كنيسة التوحيد" في اليابان. وقد ظل آبي، رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ اليابان، شخصية سياسية مؤثرة حتى بعد استقالته عام 2020. وطالب دفاع المتهم بعقوبة سجن لا تزيد عن 20 عامًا على أساس أن المتهم كان "ضحية إساءة تتعلق بالدين".