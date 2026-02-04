أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة

أعلن الاعب أحمد عبد القادر عن رحيله عن النادي الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أحمد عبد القادر: علاقتي بالنادي الأهلي بعد رحله دامت لاكثر من 5 سنوات مليئة بالذكريات والاحداث.

وتابع : شكرا النادي الاهلي العظيم ورئيسه ولاعبيه، ومجلس ادارته شكرا جمهور الاهلي الله الموفق والمستعان.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور تطورات عقد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، مع نادي الكرمة العراقي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه على فيسبوك: “كرمة العراقي في طريقه لإنهاء صفقة انتقال احمد عبد القادر مقابل 200 ألف دولار واللاعب رفض تمديد العقد سنة كمان والأهلي اشترط وضع بند في العقد بعدم عودة اللاعب لأي ناد في مصر قبل عرضه علي الأهلي أو كتابة شرط جزائي في حالة عودته قبل سنتين”.