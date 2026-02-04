شوبير يفتح النار على الأهلي: ليه يمشي عمر كمال علشان ييجي أحمد عيد؟

أشعل الإعلامي أحمد شوبير ، الجدل خلال تصريحاته الإذاعية، بعدما ناقش ملف صفقات النادي الأهلي والتغييرات التي شهدتها قائمة الفريق، متوقفًا عند صفقة أحمد عيد التي أثارت تساؤلات واسعة بين جماهير القلعة الحمراء.

وأكد شوبير، أن أحمد عيد لاعب مميز ويتمتع بإمكانيات فنية محترمة، لكنه طرح تساؤلًا مهمًا حول اللاعب الذي تم الاستغناء عنه مقابل التعاقد معه، موضحًا أن عمر كمال عبد الواحد هو من غادر صفوف الفريق.



وأوضح أن أحمد عيد لاعب دولي وصاحب قدرات جيدة، إلا أن عمر كمال عبد الواحد بدوره لاعب دولي وقدم مستويات قوية، فضلًا عن تميزه بالقدرة على المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.

وشدد شوبير، على أحقية جماهير الأهلي في معرفة المبررات الفنية وراء مثل هذه القرارات، مشيرًا إلى أن ضم أحمد عيد لا يستلزم بالضرورة التفريط في لاعب لا يقل عنه قيمة فنية، وهو ما تسبب في إثارة علامات استفهام عديدة لدى الجماهير.