350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

عزة عاطف

كشفت شركة “ماكلارين” البريطانية عن إصدارها المحدود للغاية “أرتورا سبايدر تشامبيون شيب إيديشن”، وذلك احتفالًا بفوز فريقها بلقب بطولة العالم للصانعين في "فورمولا 1" للمرة العاشرة في تاريخه. 

يأتي هذا الإصدار ليتوج النجاحات المذهلة التي حققها الفريق في موسم 2025، حيث استلهمت السيارة هويتها البصرية من سيارة السباق "MCL39" التي قادها الثنائي "لاندو نوريس" و"أوسكار بياستري" لتحقيق اللقب الغالي. 

لمسات يدوية وتفاصيل مستوحاة من سيارة السباق

وتتميز السيارة بطلاء يدوي فريد يمزج بين اللون البرتقالي التاريخي (Myan Orange) والأسود الفخم، وهو نفس النمط اللوني الذي زين سيارة البطولة لعام 2025. 

وتزدان جوانب السيارة بشعار الرقم "10" المحاط بـ 10 نجوم، ترمز كل منها إلى الألقاب العشرة التي حصدتها ماكلارين في تاريخها ببطولة الصانعين.

كما تم تزويد هذا الإصدار بجنوط "Dynamo" خفيفة الوزن للغاية بـ 10 ريشات، ونظام عادم رياضي يمنح السيارة صوتًا هجوميًا يعكس هويتها الرياضية.

مقصورة ملكية بتواقيع أبطال العالم

لم تتوقف التفاصيل الخاصة عند الهيكل الخارجي، بل امتدت إلى المقصورة الداخلية التي صممها قسم "MSO" للعمليات الخاصة.

وتتألق المقاعد بتطريز خاص للرقم "10" على مساند الرأس، مع علامة مميزة عند الساعة 12 على عجلة القيادة. 

والمفاجأة الحقيقية للملاك العشرة هي وجود لوحات جانبية مصنوعة من ألياف الكربون (Satin Carbon Fibre) تحمل تواقيع أصلية ومكتوبة يدويًا من السائقين "لاندو نوريس" و"أوسكار بياستري"، بالإضافة إلى لوحة توثق أرقام الانتصارات ومنصات التتويج التي حققها الفريق في موسم 2025.

أداء هجين جبار وتسارع يخطف الأنفاس لعام 2026

تحت هذا الهيكل المبهر، تنبض السيارة بمحرك هجين متطور يجمع بين محرك V6 سعة 3.0 لتر تيربو مزدوج ومحرك كهربائي، لينتجا معًا قوة إجمالية تصل إلى 700 حصان. 

وتستطيع "أرتورا سبايدر" الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3 ثوانٍ فقط، وصولًا إلى سرعة قصوى تبلغ 330 كم/ساعة. 

ورغم عدم الإعلان عن السعر الرسمي بدقة، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 250,000 جنيه إسترليني (نحو 315,000 دولار)، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات ندرة وقيمة في عام 2026.

