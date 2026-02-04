بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان.. مصر توقع اتفاقية عسكرية مع تركيا

وقعت مصر اتفاقية عسكرية مع تركيا، وذلك خلال وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، وخلال مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ومن قبلها تم التوقيع على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى دعم الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويعزز التنسيق والتفاهم بين القاهرة وأنقرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.