مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
توك شو

بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان.. مصر توقع اتفاقية عسكرية مع تركيا

الرئيسان السيسي وأردوغان
الرئيسان السيسي وأردوغان
محمود محسن

وقعت مصر اتفاقية عسكرية مع تركيا، وذلك خلال وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، وخلال مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ومن قبلها تم التوقيع على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى دعم الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويعزز التنسيق والتفاهم بين القاهرة وأنقرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رجب طيب أردوغان البلدين القاهرة السياسية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

التعليم العالي

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

