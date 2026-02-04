قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ طبي صادم في عملية تلقيح صناعي بأمريكا تشعل معركة قضائية| إيه الحكاية؟
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها؟.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة

واجهة المستخدم One UI 8.5
واجهة المستخدم One UI 8.5
لمياء الياسين

بينما ظلّت النسخة التجريبية العامة من واجهة المستخدم One UI 8.5 حصريةً لسلسلة Galaxy S25 حتى الآن، تُجري سامسونج اختبارات مكثفة على أحدث إصدار داخليًا على أجهزة Galaxy أخرى. في الأسابيع الأخيرة، رُصدت نسخ تجريبية من One UI 8.5 على خوادم سامسونج التجريبية لعشرات أجهزة Galaxy. إليك قائمةً بهذه الأجهزة.

تعد هذه الإصدارات الداخلية من واجهة المستخدم One UI غير متاحة للاختبار. إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فهذا يعني أن سامسونج تعمل على إصدار One UI 8.5 لجهازك، وليس بالضرورة أن التحديث سيصل قريبًا. مع ذلك، إليك القائمة الكاملة.

تختبر سامسونج داخليًا واجهة المستخدم One UI 8.5 على أجهزة Galaxy سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25 إف إي، إس 25 إيدج

جالاكسي إس 25 إف إي، إس 25 إيدج


جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي
جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، إس 22 ألترا
 

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي
جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي
جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5
جالاكسي زد فولد 4، زد فليب 4
 

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A56، A55، A54، A53
جالاكسي A36، A35، A34، A33
جالاكسي A26، A25، A24
Galaxy A17 (LTE و 5G)، A16 (LTE و 5G)، A15 (LTE و 5G)
جالاكسي A07 (LTE و 5G)، A06


سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53
جالاكسي M36، M35، M34
جالاكسي M17، M16، M15
جالاكسي M07، M05
 

سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F56، F54
جالاكسي إف 34
جالاكسي F17، F16
جالاكسي F07
 

أجهزة جالاكسي اللوحية

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا، تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس
جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا، تاب S9 FE، تاب S9 FE+
جالاكسي تاب إس 8، تاب إس 8 بلس، تاب إس 8 ألترا
جهاز Galaxy Tab A11+
جهاز Galaxy Tab A9
جالاكسي تاب أكتيف 5
سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7 برو
 

تزداد القائمة مع اقترابنا من الإصدار الرسمي، المتوقع إطلاقه بالتزامن مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد نسخ تجريبية داخلية من واجهة المستخدم One UI 8.5 على خوادم الاختبار لعدد من الهواتف الذكية القادمة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26، وGalaxy A57، وGalaxy A37.

إذا لم يكن جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة أعلاه، فقد يكون مؤهلًا لتحديث One UI 8.5. انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة، بالإضافة إلى الميزات الرائعة وتفاصيل التحديث. باختصار، يزخر One UI 8.5 بمجموعة من التحسينات البصرية والميزات الجديدة والمثيرة، بما في ذلك لوحة سريعة قابلة للتخصيص بشكل أكبر، وأيقونات مُحسّنة بتأثير ثلاثي الأبعاد، وتأثيرات زجاجية سائلة مستوحاة من نظام iOS، وميزة البث الصوتي، والعديد من ترقيات الذكاء الاصطناعي. لذا، هناك الكثير لتكتشفه بمجرد تثبيت البرنامج على جهاز Samsung.

جهاز سامسونج جالاكسي الذكاء الاصطناعي ترقيات الذكاء الاصطناعي أجهزة Galaxy سلسلة جالاكسي إس جهاز Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

بيراميدز

فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

كامويش

لو لاعب معتزل هيسجلها.. علاء ميهوب يعلق على فرصة كامويش الضائعة أمام البنك الأهلي

بالصور

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد