هل هاتفك منها؟.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة

بينما ظلّت النسخة التجريبية العامة من واجهة المستخدم One UI 8.5 حصريةً لسلسلة Galaxy S25 حتى الآن، تُجري سامسونج اختبارات مكثفة على أحدث إصدار داخليًا على أجهزة Galaxy أخرى. في الأسابيع الأخيرة، رُصدت نسخ تجريبية من One UI 8.5 على خوادم سامسونج التجريبية لعشرات أجهزة Galaxy. إليك قائمةً بهذه الأجهزة.

تعد هذه الإصدارات الداخلية من واجهة المستخدم One UI غير متاحة للاختبار. إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فهذا يعني أن سامسونج تعمل على إصدار One UI 8.5 لجهازك، وليس بالضرورة أن التحديث سيصل قريبًا. مع ذلك، إليك القائمة الكاملة.

تختبر سامسونج داخليًا واجهة المستخدم One UI 8.5 على أجهزة Galaxy سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25 إف إي، إس 25 إيدج

جالاكسي إس 25 إف إي، إس 25 إيدج



جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي

جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، إس 22 ألترا



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5

جالاكسي زد فولد 4، زد فليب 4



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A56، A55، A54، A53

جالاكسي A36، A35، A34، A33

جالاكسي A26، A25، A24

Galaxy A17 (LTE و 5G)، A16 (LTE و 5G)، A15 (LTE و 5G)

جالاكسي A07 (LTE و 5G)، A06



سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53

جالاكسي M36، M35، M34

جالاكسي M17، M16، M15

جالاكسي M07، M05



سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F56، F54

جالاكسي إف 34

جالاكسي F17، F16

جالاكسي F07



أجهزة جالاكسي اللوحية

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا، تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا، تاب S9 FE، تاب S9 FE+

جالاكسي تاب إس 8، تاب إس 8 بلس، تاب إس 8 ألترا

جهاز Galaxy Tab A11+

جهاز Galaxy Tab A9

جالاكسي تاب أكتيف 5

سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7 برو



تزداد القائمة مع اقترابنا من الإصدار الرسمي، المتوقع إطلاقه بالتزامن مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد نسخ تجريبية داخلية من واجهة المستخدم One UI 8.5 على خوادم الاختبار لعدد من الهواتف الذكية القادمة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26، وGalaxy A57، وGalaxy A37.

إذا لم يكن جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة أعلاه، فقد يكون مؤهلًا لتحديث One UI 8.5. انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة، بالإضافة إلى الميزات الرائعة وتفاصيل التحديث. باختصار، يزخر One UI 8.5 بمجموعة من التحسينات البصرية والميزات الجديدة والمثيرة، بما في ذلك لوحة سريعة قابلة للتخصيص بشكل أكبر، وأيقونات مُحسّنة بتأثير ثلاثي الأبعاد، وتأثيرات زجاجية سائلة مستوحاة من نظام iOS، وميزة البث الصوتي، والعديد من ترقيات الذكاء الاصطناعي. لذا، هناك الكثير لتكتشفه بمجرد تثبيت البرنامج على جهاز Samsung.