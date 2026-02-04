الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر وتركيا على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي،بالرئيس التركي بوجوده في مصر، والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة فرصة ثمينة حتى نستكمل مشارواتنا وتوقيع الاتفاقيات الهامة، ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أنه يتم الاحتفال بالعام الماضي بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، والتي تجمعهما أواصل تاريخية، مؤكدا أنه نعتز بعلاقاتنا مع تركيا والتي لها تاريخ طويل مع مصر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك حرصا من كلا البلدين على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك وتعزيز التعاون الثنائي.