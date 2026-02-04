قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
الرئيسان السيسي وأردوغان يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

رنا عصمت

المشمش المجفف يعد من اسياسيات ياميش رمضان فهو ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو "منجم" صغير للفوائد الصحية، خاصة لمن يبحث عن طاقة سريعة ومغذيات مركزة.

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين (Pectin)، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك، أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.


إليك أبرز فوائد المشمش المجفف:

1. دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في:

تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

2. تعزيز قوة النظر

بفضل لونه البرتقالي المركز، هو غني جداً بـ بيتا كاروتين (فيتامين A)، وهو ضروري لـ:

الحفاظ على سلامة القرنية.

تقليل مخاطر الإصابة بضمور الشبكية المرتبط بالعمر.

3. الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم

يعد المشمش المجفف مصدراً ممتازاً لـ البوتاسيوم، وهو عنصر حيوي يقوم بـ:

موازنة مستويات السوائل في الجسم.

تنظيم ضربات القلب وخفض ضغط الدم المرتفع.

4. محاربة الأنيميا (فقر الدم)

يحتوي على كمية جيدة من الحديد وغيره من المعادن التي تساهم في إنتاج الهيموجلوبين، مما يجعله صديقاً رائعاً لمن يعانون من نقص الحديد.

5. صحة العظام والجلد

العظام: يحتوي على الكالسيوم والبورون، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على كثافة العظام.

الجلد: مضادات الأكسدة وفيتامين C (رغم قلته في المجفف مقارنة بالطازج) يساعدان في حماية البشرة من التجاعيد وأضرار الشمس.

