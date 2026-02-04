استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استبعاد اللاعب شيكو بانزا من قائمة نادي الزمالك في مباراة اليوم.



وكتب “الغندور” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم بسبب نزلة برد".

ويستضيف نادي الزمالك، منافسه كهرباء الإسماعيلية، اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة على أمل الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم - محمود حمدي “الونش” - السيد أسامة - أحمد خضري.

خط الوسط: آدم كايد - عبد الله السعيد - محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - شيكو بانزا.