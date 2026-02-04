تعديل مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، تعديلًا على تشكيل الفريق لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقررة اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تعديل التشكيل

قرر الجهاز الفني الدفع باللاعب عدي الدباغ بدلًا من خوان بيزيرا، الذي يغيب عن اللقاء بسبب إصابة "بعين سمكة" في القدم، ما اضطر الفريق لإعادة ترتيب خط الهجوم قبل انطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك النهائي

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم

أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد

محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

مقاعد البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد مجدي، محمد شحاتة، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، عبد الله السعيد، أيمن أمير عبد العزيز، وخوان بيزيرا.

يأمل الزمالك في تحقيق الفوز واستمرار نتائجه الإيجابية ضمن منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.