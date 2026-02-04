قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين يستعرض فرص الاستثمار في مصر خلال لقائه مجموعة من المستثمرين الأتراك.. شاهد

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
صدى البلد

أبو العينين : 
مصر بوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية .. وشهدت توسع تنموي وعمراني خلال حكم الرئيس السيسي

المستثمرين الأتراك يؤكدون رغبتهم في التوسع في الاستثمار بالسوق المصرية الواعدة 
المستثمرين الأتراك : مصر تمتلك موقع استراتيجي وقدرات انتاجية متنامية ومستقبل واعد

التقي النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بمجموعة من المستثمرين الأتراك الذين يزورون مصر حاليًا على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك مع مصر.


وضم الوفد التركي عددًا من المستثمرين الكبار و القيادات التنفيذية في مجموعة Eczacibasi التركية الرائدة عالميًا في قطاع منتجات الأدوات الصحية وأثاث الحمامات والتي تمتلك بصمة صناعية في تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا وتتواجد منتجاتها في أكثر من 70 دولة بالعالم، وجاء على رأس وفد المستثمرين الأتراك بوراك سيفيلينغول الرئيس التنفيذي للقابضة التركية، وحسن بهليفان الرئيس التنفيذي لقطاع منتجات البناء، إلي جانب كل من دينيز أوزغيتش مدير أنظمة الإنتاج، وتانر كاندمير مدير سلاسل الإمداد، وأوغوز أوسلو مدير التصنيع، وبوراك أيكن مدير التخطيط الاستراتيجي. 


حيث رحب النائب محمد أبو العينين بوفد المستثمرين وبزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي مصر، واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، والمزايا التنافسية لمصر كمركز إقليمي وبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية، وما شهدته مصر من توسع عمراني وتنموي غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة ومنذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.


واستعرض أبو العينين استثمارات مجموعة كليوباترا في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والعقارات، مشيرا إلي التعاون القائم مع الجانب الصيني في عدد من المشروعات الكبرى، إلي جانب خطط لإطلاق سلسلة صيدليات جديدة، وتطوير مصانع «سمارت كاردز» فضلا عن التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع التكنولوجي المتطور.


كما استعرض أبو العينين استثمارات مجموعة كليوباترا في القطاع السياحي من خلال منتجعات في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي ومرسي علم، إلي جانب مشروعات زراعية على آلاف الأفدنة في العوينات وسيناء والنوبارية، مع الإعلان عن قرب افتتاح «مول برميلان» أحدث وأضخم مول تجاري في الشيخ زايد التابع لمجموعة كليوباترا. 


وشهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مجموعة كليوباترا و مجموعة Eczacibasi والتي ستشمل التصنيع لدي الغير Outsourcing  وتبادل الخبرات الصناعية، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يعزز من توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية


وأعلن المستثمرين عن المجموعة التركية عن رغبتهم في توسيع الاستثمار في السوق المصري الذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة في التوسع بالأسواق الواعدة، وأن السوق المصري من أهم الاسواق الواعدة للنمو المشترك، مؤكدين أن مصر تمتلك موقع استراتيجي وسط العالم، وقدرات انتاجية متنامية بشكل كبير ومستقبل واعد. 


وفي ختام اللقاء أعرب المستثمرين الأتراك عن إعجابهم الكبير بحجم التطور الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات، مؤكدين اهتمامهم بدراسة فرص الشراكة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ومناخه الاستثماري.

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
علاج الام اللثة
أفضل 5 سيارة SUV
