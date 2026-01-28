أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ عام 1980، موضحًا أنه عاصر الحكومات منذ عهد الرئيس مبارك وحتى الآن، وكانت له علاقات معها جميعًا.

وقال، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أبو العينين أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي يُعد أفضل رئيس وزراء تولّى المنصب في مصر على مدار السبعين عامًا الماضية، نظرًا لكونه مُلمًّا بالمشكلات وقريبًا من الناس.

ولفت إلى أن النائب محمد أبو العينين يرى أن الدكتور مدبولي عمل في فترة تعيش فيها مصر أزمات وتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يتفقد مشروعات «حياة كريمة»، ويقوم بدور سياسي واقتصادي، ويهتم بملفات البنية التحتية، فضلًا عن زياراته المستمرة للمستشفيات والمدارس.

واستطرد أن مدبولي، من وجهة نظر أبو العينين، يتحدث اليوم في السياسة والاقتصاد، ويتابع الملفات الاقتصادية والإنشائية والبنية التحتية، إلى جانب كونه قريبًا من الناس ويعمل على مدار 24 ساعة.

وأردف أحمد موسى أن أبو العينين يقول إن رئيس الوزراء يسافر إلى أوروبا وأمريكا واليابان للمشاركة في مؤتمرات عالمية بتكليف من الرئيس السيسي، ويتحدث بلغتهم، ولا يفتعل أزمات، ويتمتع بعلاقات قوية جدًا.

وواصل: «مفيش حاجة الدكتور مصطفى مدبولي ميعرفهاش، وعنده معلومات كبيرة لأنه يتحدث بلغة الأرقام، ومعدلات النمو لم تكن بالسالب في أي وقت، رغم جائحة كورونا والأزمات الأخرى».

وأضاف أن المواطن هو محور اهتمام الحكومة المصرية، التي تبحث دائمًا عن رضاه، موضحًا أن التغيير أمر طبيعي، لأن كل مرحلة تحتاج إلى دماء جديدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب المصري عظيم ووقف بجانب وطنه، وأن مصر تواجه تحديات في عدد من الملفات، مشيرًا إلى أن هناك افتتاحات جرت اليوم قام بها رئيس الوزراء ونائبه للتنمية البشرية ووزير البترول.

