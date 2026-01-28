قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ عام 1980، موضحًا أنه عاصر الحكومات منذ عهد الرئيس مبارك وحتى الآن، وكانت له علاقات معها جميعًا. 

وقال، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أبو العينين أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي يُعد أفضل رئيس وزراء تولّى المنصب في مصر على مدار السبعين عامًا الماضية، نظرًا لكونه مُلمًّا بالمشكلات وقريبًا من الناس.

ولفت إلى أن النائب محمد أبو العينين يرى أن الدكتور مدبولي عمل في فترة تعيش فيها مصر أزمات وتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يتفقد مشروعات «حياة كريمة»، ويقوم بدور سياسي واقتصادي، ويهتم بملفات البنية التحتية، فضلًا عن زياراته المستمرة للمستشفيات والمدارس.

واستطرد أن مدبولي، من وجهة نظر أبو العينين، يتحدث اليوم في السياسة والاقتصاد، ويتابع الملفات الاقتصادية والإنشائية والبنية التحتية، إلى جانب كونه قريبًا من الناس ويعمل على مدار 24 ساعة.

وأردف أحمد موسى أن أبو العينين يقول إن رئيس الوزراء يسافر إلى أوروبا وأمريكا واليابان للمشاركة في مؤتمرات عالمية بتكليف من الرئيس السيسي، ويتحدث بلغتهم، ولا يفتعل أزمات، ويتمتع بعلاقات قوية جدًا.

وواصل: «مفيش حاجة الدكتور مصطفى مدبولي ميعرفهاش، وعنده معلومات كبيرة لأنه يتحدث بلغة الأرقام، ومعدلات النمو لم تكن بالسالب في أي وقت، رغم جائحة كورونا والأزمات الأخرى».

وأضاف أن المواطن هو محور اهتمام الحكومة المصرية، التي تبحث دائمًا عن رضاه، موضحًا أن التغيير أمر طبيعي، لأن كل مرحلة تحتاج إلى دماء جديدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب المصري عظيم ووقف بجانب وطنه، وأن مصر تواجه تحديات في عدد من الملفات، مشيرًا إلى أن هناك افتتاحات جرت اليوم قام بها رئيس الوزراء ونائبه للتنمية البشرية ووزير البترول.
 

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

