مقرأة ودروس منهجية ومدارس علمية.. «أوقاف بني سويف» تواصل الارتقاء العلمي للأئمة والواعظات

في إطار توجيهات معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية السيد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، واصلت مديرية أوقاف بني سويف جهودها العلمية والدعوية، حيث شهد اليوم تنفيذ حزمة من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة والواعظات والدارسين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير.

وشملت أنشطة اليوم مقرأة القراءات، التي عُقدت لتجويد الأداء، وضبط الأسانيد، وتعميق الفهم بأصول القراءات القرآنية، بما يسهم في تخريج قرّاء متقنين يجمعون بين سلامة الأداء وحسن الفهم.

كما انتظمت الدروس المنهجية المقررة، التي تناولت موضوعات علمية منضبطة في علوم الشريعة، مع التأكيد على ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يعزز كفاءة الدعاة ويُثري أدواتهم العلمية.

وكذلك واصلت المدارس العلمية نشاطها، حيث قُدمت دروس متخصصة تسهم في بناء الملكة الفقهية، وترسيخ قواعد الفهم الصحيح للنصوص، وذلك في أجواء علمية جادة تُعلي من قيمة البحث والتحصيل، وتدعم مسار التأهيل المستمر للعاملين بالحقل الدعوي.

وتؤكد مديرية أوقاف بني سويف استمرار هذه الأنشطة وفق خطة علمية متكاملة، سعيًا إلى نشر العلم الرصين، وبناء الوعي الديني الصحيح، وخدمة رسالة المسجد العلمية والدعوية على الوجه الأكمل.