ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
محافظات

مقرأة ودروس منهجية ومدارس علمية.. «أوقاف بني سويف» تواصل الارتقاء العلمي للأئمة والواعظات

أوقاف بني سويف
أوقاف بني سويف

في إطار توجيهات معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية السيد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، واصلت مديرية أوقاف بني سويف جهودها العلمية والدعوية، حيث شهد اليوم تنفيذ حزمة من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة والواعظات والدارسين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير.

وشملت أنشطة اليوم مقرأة القراءات، التي عُقدت لتجويد الأداء، وضبط الأسانيد، وتعميق الفهم بأصول القراءات القرآنية، بما يسهم في تخريج قرّاء متقنين يجمعون بين سلامة الأداء وحسن الفهم.

كما انتظمت الدروس المنهجية المقررة، التي تناولت موضوعات علمية منضبطة في علوم الشريعة، مع التأكيد على ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يعزز كفاءة الدعاة ويُثري أدواتهم العلمية.

وكذلك واصلت المدارس العلمية نشاطها، حيث قُدمت دروس متخصصة تسهم في بناء الملكة الفقهية، وترسيخ قواعد الفهم الصحيح للنصوص، وذلك في أجواء علمية جادة تُعلي من قيمة البحث والتحصيل، وتدعم مسار التأهيل المستمر للعاملين بالحقل الدعوي.

وتؤكد مديرية أوقاف بني سويف استمرار هذه الأنشطة وفق خطة علمية متكاملة، سعيًا إلى نشر العلم الرصين، وبناء الوعي الديني الصحيح، وخدمة رسالة المسجد العلمية والدعوية على الوجه الأكمل.

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري للشقق.. ما هي؟

أول فندق على القمر

47 مليون جنيه مقابل الإقامة على سطح القمر.. ما القصة؟

محمد الشناوي

أول عرض يصل محمد الشناوي بعد وضعه على دكة البدلاء.. هل يرحل قائد الأهلي؟

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

